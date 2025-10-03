Convenio con la Universidad de Mar del Plata

Se recibio nuevamente a estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Mar del Plata, quienes se encuentran realizando sus Prácticas Finales Obligatorias (PFO) en el área de Atención Primaria de la Salud.

Durante dos semanas estuvieron presentes en nuestra ciudad, bajo la supervisión de la Dra. Ana Acosta, Coordinadora de PFO, realizando atención médica tanto en el hospital como en los distintos centros de atención primaria de las localidades.

Estas prácticas representan una etapa fundamental en la formación de futuros médicos y médicas, ya que les permiten aplicar sus conocimientos en escenarios reales, siempre acompañados por profesionales con experiencia.

Desde el Hospital de Santa María gradecen a la Universidad de Mar del Plata por la confianza, y a las estudiantes por su compromiso y dedicación, que sin dudas fortalecen el cuidado de la salud de nuestra comunidad.