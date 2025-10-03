1° Congreso Nacional de Turismo y Educacion

Ya están disponibles los links de la inscripción para el Congreso
Un encuentro único donde se compartirá experiencias, aprendizajes y nuevas miradas.
No te quedes afuera
Link de inscripción para docentes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU-hCBtoFZglP7R94fCZMfN8Sj4k4WobCgP4VT2LGS7Zd3Vw/viewform?usp=header
Link de inscripción para no docentes.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU-hCBtoFZglP7R94fCZMfN8Sj4k4WobCgP4VT2LGS7Zd3Vw/viewform?usp=header
Link de inscripción para Mesas de Trabajo.
https://docs.google.com/document/d/1TTDbnymWqy0zL5OUfgjQxN9O0EYsXopGOkFIZDDC8Go/edit?usp=sharing
1ras Jornada Naciona e Internacionale de Camélidos Sudamericanos en Santa María y San José
¡Descubrí Santa María en octubre!
Se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales
La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero.
VIPSA Energía avanza con su proyecto de energía sustentable en Santa María
Marcatón: aumenta 50% el tope de reintegro para la compra de alimentos
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
Pago para la Administración Pública, docentes, personal de Salud y Seguridad
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.
Belén: 78 familias accedieron a viviendas y mejoramientos habitacionales
Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística
Recategorización para la Administración Pública
