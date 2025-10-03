¡Descubrí Santa María en octubre!

Vení a vivir un octubre inolvidable en Santa María, donde te esperan experiencias únicas y actividades para todos los gustos.
Actividades durante octubre:
- Festivales culturales: Celebraciones que muestran la rica tradición local.
- Paseos por la naturaleza: Explora los paisajes imponentes del Valle de Yokavil.
- Gastronomía típica: Degustá los sabores auténticos de la región.
- Eventos artísticos y formativos: Disfrutá de expresiones locales de música, arte y artesanías.
- Turismo y Recreación: Oportunidades para vivir experiencias al aire libre.
Alojamiento y servicios: Contamos con opciones para que tu visita sea cómoda y placentera.
¡Vení a Santa María en octubre y viví momentos especiales!
Se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales
La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero.
VIPSA Energía avanza con su proyecto de energía sustentable en Santa María
Marcatón: aumenta 50% el tope de reintegro para la compra de alimentos
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
Pago para la Administración Pública, docentes, personal de Salud y Seguridad
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.
Belén: 78 familias accedieron a viviendas y mejoramientos habitacionales
Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística
Recategorización para la Administración Pública
126 artesanas y artesanos se diplomaron en Tejido en Telar.
Una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.
Obras de pavimentación, en Santa María
El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.
El Gobierno se reunió con pueblos originarios
El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.
Santa María presente en la Feria Internacional de Turismo
