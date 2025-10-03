¡Descubrí Santa María en octubre!

Vení a vivir un octubre inolvidable en Santa María, donde te esperan experiencias únicas y actividades para todos los gustos.

Actividades durante octubre:

- Festivales culturales: Celebraciones que muestran la rica tradición local.

- Paseos por la naturaleza: Explora los paisajes imponentes del Valle de Yokavil.

- Gastronomía típica: Degustá los sabores auténticos de la región.

- Eventos artísticos y formativos: Disfrutá de expresiones locales de música, arte y artesanías.

- Turismo y Recreación: Oportunidades para vivir experiencias al aire libre.

Alojamiento y servicios: Contamos con opciones para que tu visita sea cómoda y placentera.

www.santamaria.tur.ar

¡Vení a Santa María en octubre y viví momentos especiales!