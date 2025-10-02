VIPSA Energía avanza con su proyecto de energía sustentable en Santa María

VIPSA Energía avanza con su proyecto de energía sustentable en Santa MaríaSociedad02 de octubre de 2025Redaccion
Días atrás, representantes de la empresa Vipsa Energía visitaron al gobernador Raúl Jalil para informar sobre los avances de su proyecto de energía sustentable en Ampajango, Santa María.
El vicepresidente de la firma, Juan Manuel Barros, comentó que el proyecto es el desarrollo de un parque solar para el departamento de Santa María, que se lleva a cabo en dos etapas. Concluida la primera etapa, el parque aportará 5 MW megas de potencia, mientras que la segunda etapa representará una ampliación de la potencia a 20 MW megas para toda la jurisdicción.
Barros explicó que “se trata de una obra energética muy importante, la cual ya comenzó a ser ejecutada su primera etapa, y que esperamos ponerla en funcionamiento el año que viene”.
Vipsa Energía S.A. es una empresa de capitales argentinos, comprometida con el desarrollo de fuentes de energía renovables, que se dedica al desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovables, con el objetivo de contribuir a disminuir el impacto en el cambio climático y a mejorar la calidad de vida de las personas.
En el encuentro también participaron el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; y la asesora general de Gobierno, Mara Murua.
