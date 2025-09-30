Pago para la Administración Pública, docentes, personal de Salud y Seguridad

Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.

Sociedad30 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion


Pago para la Administración Pública: nuevo piso salarial, aumento del 3,8 % y primera cuota del bono

Docentes, personal de Salud y Seguridad, también cobrarán con aumento y bono.

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma:

-Martes 7 de octubre: Docentes, todas las terminaciones.

-Miércoles 8 de octubre: Organismos de la Administración Pública Provincial.

En este caso, los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial acordado por el Gobierno de la provincia con los distintos gremios estatales en las últimas reuniones paritarias (actualización bimestral por inflación), a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial anunciado por un total de $120.000.

Estas actualizaciones salariales y aportes extraordinarios que hace el Gobierno de la provincia constituyen un significativo esfuerzo financiero del erario público para fortalecer la economía de los trabajadores catamarqueños y sus familias.

Nuevo piso salarial

Asimismo, a partir de este mes, los trabajadores públicos tendrán un nuevo piso salarial, que serán los siguientes:

-Docentes $650.000

-Organismos de la Administración Pública $800.000

-Personal de Seguridad $830.000.

Redaccion
Sociedad21 de septiembre de 2025

