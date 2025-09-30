Pago para la Administración Pública, docentes, personal de Salud y Seguridad

Marcatón: aumenta 50% el tope de reintegro para la compra de alimentos
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.Sociedad30 de septiembre de 2025Redaccion
Pago para la Administración Pública: nuevo piso salarial, aumento del 3,8 % y primera cuota del bono
Docentes, personal de Salud y Seguridad, también cobrarán con aumento y bono.
El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma:
-Martes 7 de octubre: Docentes, todas las terminaciones.
-Miércoles 8 de octubre: Organismos de la Administración Pública Provincial.
En este caso, los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial acordado por el Gobierno de la provincia con los distintos gremios estatales en las últimas reuniones paritarias (actualización bimestral por inflación), a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial anunciado por un total de $120.000.
Estas actualizaciones salariales y aportes extraordinarios que hace el Gobierno de la provincia constituyen un significativo esfuerzo financiero del erario público para fortalecer la economía de los trabajadores catamarqueños y sus familias.
Nuevo piso salarial
Asimismo, a partir de este mes, los trabajadores públicos tendrán un nuevo piso salarial, que serán los siguientes:
-Docentes $650.000
-Organismos de la Administración Pública $800.000
-Personal de Seguridad $830.000.
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
Una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.