Belén: 78 familias accedieron a viviendas y mejoramientos habitacionales

Belén: 78 familias accedieron a viviendas y mejoramientos habitacionalesSociedad29 de septiembre de 2025Redaccion
En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Belén, Cristian Yapura, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y la senadora departamental Soledad Blas, se entregaron 53 viviendas sociales y 25 mejoramientos habitacionales en la zona sur de la ciudad de Belén.
Las nuevas casas cuentan con dos habitaciones, cocina-comedor y termotanque solar, mientras que en el barrio se realizaron todas las obras de infraestructura necesarias, incluyendo el alumbrado público. Las viviendas fueron financiadas en su totalidad con fondos provinciales, cumpliendo el compromiso del Gobierno de generar acceso a la vivienda digna para cada vez más familias catamarqueñas.
Graciela, vecina que habló en representación de todos los adjudicatarios, transmitió el sentir de los nuevos propietarios: “Agradecemos por las gestiones al gobernador, ministros, intendente, a las empresas de construcción y sus equipos. Queremos que sigan construyendo para que las familias belichas sigan cumpliendo el sueño de tener sus viviendas”.
El ministro Fidel Sáenz subrayó que “estas casas no son solamente un poco de ladrillos que están amontonados, sino que hoy es una vivienda que va a transformarse en un hogar”. Asimismo, indicó: “Para nuestro Gobierno lo más importante es la gente, la gente que más necesita, y son viviendas que no van a tener que abonar ninguna cuota como contraprestación y que van a resolver problemas enormes, todos sabemos lo que cuesta no tener un lugar a donde vivir”.
En lo que va de 2025, el Gobierno de Catamarca ya entregó más de 750 hogares y mejoramientos habitacionales a lo largo de la provincia mediante el Plan Integral de Viviendas, consolidando una política que pone en el centro a las familias y su derecho a la vivienda digna.
