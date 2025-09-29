El puente de Las Mojarras en Santa María está en su etapa final de obra

El puente de Las Mojarras en Santa María está en su etapa final de obra (2)

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, la intendenta de Santa María, Erica Inga, y el dirigente Juan Pablo Sánchez, recorrió la obra del nuevo puente sobre el río Santa María, en la zona de Las Mojarras.

El proyecto ya supera el 70% de avance y se consolida como una infraestructura estratégica para la región, que promete mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El puente tendrá una extensión total de 350 metros y, actualmente, ya se concluyó la ejecución de la losa principal y avanzan los trabajos en la colocación de la carpeta de rodamiento, las defensas sobre el puente y los terraplenes de acceso con sus sistemas de contención.

Con fecha de finalización prevista para fines de este año, la obra marcará un antes y un después en la infraestructura vial de Santa María, ya que, junto al puente de San José, inaugurado hace poco más de un año, potenciarán las vías de acceso a las diferentes localidades.

“El puente no solo será una vía de conexión, sino también un motor de desarrollo para la economía local y regional”, destacaron las autoridades durante la recorrida.

