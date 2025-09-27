Las comunidades del Alto Valle del Cajón ya están conectadas a la ciudad de Santa María

Las comunidades del Alto Valle del Cajón ya están conectadas a la ciudad de Santa MaríaPolitica27 de septiembre de 2025Redaccion
Fue oficialmente inaugurado el camino que une la cabecera departamental con las serranías santamarianas.
Pese a la difícil situación económica y a los recortes de fondos nacionales, el Gobierno de Catamarca avanza con obras estratégicas en el interior utilizando recursos propios. En este marco, el gobernador Raúl Jalil, junto a la intendenta de Santa María, Erica Inga, y el dirigente Juan Pablo Sánchez, inauguró el nuevo camino a Alto Valle de Cajón, en plena zona serrana del departamento.
La obra, histórica para todas las comunidades serranas, conecta el empalme de la ruta 39 en la ciudad de Santa María con Toro Yaco a lo largo de 48 kilómetros, reduciendo en más de 100 km y 2 horas de viaje el traslado hacia los pueblos de la serranía (Toro Yaco, San Antonio del Cajón, Ovejeria). El trazado alcanza tramos de hasta 3.150 metros de altura y llevará el nombre de “Demetrio Jiménez”, en homenaje al monseñor que dedicó su vida pastoral a las comunidades del lugar.
Durante el acto, la intendenta Inga destacó que el camino “marca un antes y un después en la conectividad de la zona”. Y agregó: “Hoy es un día de alegría. Los vecinos siempre resaltan lo vital que es la apertura de caminos: generan conectividad, esperanza y nuevas oportunidades para el futuro de Santa María y toda la serranía”.
La jefa comunal también subrayó que el nuevo acceso potenciará el turismo y resaltó que “este camino es la prueba de lo que podemos lograr en unidad, con un Estado presente e inclusivo”, sostuvo.
El exintendente y dirigente Juan Pablo Sánchez resaltó que la obra cumple un sueño largamente esperado por las comunidades de Ovejería, Toro Yaco y San Antonio del Cajón, que durante décadas estuvieron aisladas y en desventaja frente al resto de Santa María. “Este proyecto nació de la unión de los vecinos, que empezaron con pico y pala y hasta durmieron a la intemperie para abrir los primeros tramos. Hoy, gracias a la decisión política del Gobernador y el trabajo de Vialidad, ese anhelo se convierte en realidad”, expresó.
Sánchez también valoró la política de conectividad que impulsa la Provincia, mencionando obras como el camino a El Tolar, la recuperación de la Cuesta del Zapata que une Belén con Tinogasta, la cuesta que vincula Pomán con Concepción, entre otras.
El acto contó con la presencia de la diputada nacional Silvana Ginocchio, legisladores provinciales y autoridades municipales, junto a un gran número de vecinos que celebraron la inauguración de este camino que no solo acerca distancias, sino que también abre nuevas oportunidades de desarrollo para toda la zona serrana de Santa María.
Juegos Estudiantiles 2025 en Santa María
150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales
La Provincia condona parte del préstamo a municipios
Plan de Inclusión Financiera, se evalúa la incorporación de becados provinciales al Marcatón
Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta
Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China
Las autoridades catamarqueñas sostuvieron que “la reunión fue de importancia porque pudimos hacer llegar la gran oferta turística que tiene nuestra Catamarca y avanzamos en el diálogo para que sea incorporada ante eventuales nuevos horizontes de trabajo con la apertura de esta nueva ruta aérea”.
Autoridades de Catamarca mantuvieron reuniones con empresas chinas en la feria CIFIT
Zijin inició un nuevo camino en el desarrollo de la minería del Litio
Se inauguro la pavimentación de Ruta 42
Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca
El Plan Maestro se organizó en cinco fases principales: diagnóstico de la situación actual, proyecciones de oferta y demanda, análisis de balances hídricos bajo distintos escenarios y diseño de estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso del recurso.
El Gobernador recibió a la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación
En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.
Semana del Turismo en Cafayate
126 artesanas y artesanos se diplomaron en Tejido en Telar.
Una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.