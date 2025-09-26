Obras de pavimentación, en Santa María

Las obras de pavimentación avanzan en distintos puntos de la ciudad, llevando mejoras concretas a nuestros barrios y calles más transitadas.

En esta etapa se completaron trabajos en el Barrio 20 Viviendas, Barrio Cooperativa, Barrio Virgen del Valle, Maestro Argentino y alrededores, además de calles céntricas como Alsina y Mitre, beneficiando a cientos de familias con una circulación más segura y ordenada.

