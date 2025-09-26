Obras de pavimentación, en Santa María

Las obras de pavimentación avanzan en distintos puntos de la ciudad, llevando mejoras concretas a nuestros barrios y calles más transitadas.
En esta etapa se completaron trabajos en el Barrio 20 Viviendas, Barrio Cooperativa, Barrio Virgen del Valle, Maestro Argentino y alrededores, además de calles céntricas como Alsina y Mitre, beneficiando a cientos de familias con una circulación más segura y ordenada.
El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.
Incendio forestal en la localidad de La Loma
El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.
Visperas del Día del Estudiante en Santa María
Más de 140 PyMEs y emprendimientos participaron de la jornada de FOGACAT
Se anunció el convenio entre la Provincia, FOGACAT y el CFI, que implica un nuevo aporte del organismo nacional destinado a ampliar la asistencia a las empresas de Catamarca y potenciar inversiones en innovación.
Mes de Prevención del Suicidio, en Santa María
Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María
El Marcatón: muestra crecimiento sostenido en sus primeros tres meses
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local.
Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000
El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.
Catamarca fortalece su desarrollo vitivinícola con el Programa Federal
Fueron seleccionadas la Bodega Tres Guerreros y la Bodega Puesto del Marqués (Santa María), enfocadas en las especialidades de Administrador de Fincas y Asistente de Laboratorio.
¡Sumate a la Maratón Nacional de Lectura 2025!
3° jornada de la Semana del Turismo, en Cafayate
Operativo de Descacharrado en Cafayate
