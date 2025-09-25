El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.Sociedad25 de septiembre de 2025Redaccion
El Gobierno de Catamarca continúa fortaleciendo el sistema público de salud con nuevas inversiones y donaciones estratégicas. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Salud, Johana Carrizo, recorrió el Hospital Interzonal San Juan Bautista y entregó equipamiento de vanguardia para optimizar la atención en el nosocomio central.
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico, gracias a una donación de la Fundación “Dr. Silvio Sebastián Macchiavello”. Con estos recursos, se habilitó un cuarto quirófano que estará destinado principalmente a cirugías vinculadas a patologías oncológicas, ampliando la capacidad de respuesta del hospital.
“Son dos equipos de última generación y también instrumental quirúrgico que va a contribuir a la salud de la provincia”, destacó Gustavo Cassieri, representante de la Fundación. En ese sentido, explicó que el trabajo de la institución está orientado al área oncológica, aunque los nuevos dispositivos estarán disponibles para toda la comunidad de Catamarca.
El aporte marca un nuevo avance en la consolidación de la infraestructura sanitaria provincial, con el objetivo de garantizar una atención integral y de calidad para los pacientes.
