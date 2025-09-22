Incendio forestal en la localidad de La Loma

Sociedad22 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1758592218236

Hoy a horas 17:00 se recibió un llamado de la Comisaría de una Flia de Apellido Martinez informando sobre un incendio forestal en la Localidad de La Loma. 

Por lo que se dirije una dotación de bomberos hacia el lugar en Móvil 2, al llegar se constata que el mismo se estaba produciendo frente a la Capilla, por lo que vecinos comentaron que por la mañana habían quemado arbustos y aparentemente no se apagó por completo, lo cual el fuego fue reiniciado por el viento zonda en horas de la tarde.

Se trabajó sofocando y enfriando partes de arbustos, álamos, y árboles de algarrabo, exponiendo que el fuego avanzará a unos viñedos. 

Regresa el personal al cuartel a horas 18: 35

Últimas noticias
Te puede interesar
imagen_2025-09-21_183916587

El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad

Redaccion
Sociedad21 de septiembre de 2025

El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.

Lo más visto
imagen_2025-09-21_183916587

El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad

Redaccion
Sociedad21 de septiembre de 2025

El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.

Boletín de noticias