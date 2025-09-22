Hoy a horas 17:00 se recibió un llamado de la Comisaría de una Flia de Apellido Martinez informando sobre un incendio forestal en la Localidad de La Loma.

Por lo que se dirije una dotación de bomberos hacia el lugar en Móvil 2, al llegar se constata que el mismo se estaba produciendo frente a la Capilla, por lo que vecinos comentaron que por la mañana habían quemado arbustos y aparentemente no se apagó por completo, lo cual el fuego fue reiniciado por el viento zonda en horas de la tarde.

Se trabajó sofocando y enfriando partes de arbustos, álamos, y árboles de algarrabo, exponiendo que el fuego avanzará a unos viñedos.

Regresa el personal al cuartel a horas 18: 35