Hoy a horas 17:00 se recibió un llamado de la Comisaría de una Flia de Apellido Martinez informando sobre un incendio forestal en la Localidad de La Loma.
Por lo que se dirije una dotación de bomberos hacia el lugar en Móvil 2, al llegar se constata que el mismo se estaba produciendo frente a la Capilla, por lo que vecinos comentaron que por la mañana habían quemado arbustos y aparentemente no se apagó por completo, lo cual el fuego fue reiniciado por el viento zonda en horas de la tarde.
Se trabajó sofocando y enfriando partes de arbustos, álamos, y árboles de algarrabo, exponiendo que el fuego avanzará a unos viñedos.
Regresa el personal al cuartel a horas 18: 35
Taller de cerámica en Cafayate
El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.
Visperas del Día del Estudiante en Santa María
Más de 140 PyMEs y emprendimientos participaron de la jornada de FOGACAT
Se anunció el convenio entre la Provincia, FOGACAT y el CFI, que implica un nuevo aporte del organismo nacional destinado a ampliar la asistencia a las empresas de Catamarca y potenciar inversiones en innovación.
Mes de Prevención del Suicidio, en Santa María
Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María
El Marcatón: muestra crecimiento sostenido en sus primeros tres meses
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local.
Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000
El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.
Catamarca fortalece su desarrollo vitivinícola con el Programa Federal
Fueron seleccionadas la Bodega Tres Guerreros y la Bodega Puesto del Marqués (Santa María), enfocadas en las especialidades de Administrador de Fincas y Asistente de Laboratorio.
Catamarca busca atraer inversiones mineras en Japón
La provincia de Catamarca abrió esta semana una importante agenda internacional en Tokio, Japón, con el objetivo de captar inversiones para el desarrollo minero de la provincia.
Avance histórico para la salud de Santa María
Un Operador del SAE-911 ayudó para que auxiliaran a un recién nacido en Santa María
“Lleguemos al barrio” en la Hoyada
