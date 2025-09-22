Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales
Más familias catamarqueñas acceden a su techo propio. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó en la Capital una nueva entrega de viviendas que benefició a 150 familias catamarqueñas, en el marco del Plan Integral de Vivienda.
La iniciativa incluyó dos modalidades: viviendas sociales en terreno propio y mejoramientos habitacionales, principalmente en los barrios Loteo Parque Sur y Portal del Norte. Las casas sociales, de aproximadamente 50 metros cuadrados, fueron construidas en terrenos de los beneficiarios e incluyen termotanques solares, promoviendo un uso eficiente de la energía.
Por su parte, los mejoramientos abarcaron ampliaciones, construcción de módulos de baño y terminaciones, mejorando notablemente la calidad de vida de los vecinos.
El ministro Sáenz destacó el compromiso de la Provincia para garantizar viviendas dignas. “Conocemos cada historia detrás de los expedientes. No necesitamos mostrar públicamente la vulnerabilidad de las familias y trabajamos con la convicción de que cada catamarqueño tiene derecho a vivir dignamente”, afirmó. El funcionario recordó que el plan habitacional avanza en distintos frentes: “Hace unos días entregamos viviendas para profesionales, hoy viviendas sociales y recientemente adjudicamos 250 terrenos para autoconstrucción a familias de bajos recursos. Estamos dando respuesta a toda la demanda habitacional”.
El diputado provincial Gustavo Aguirre resaltó la importancia de sostener la política habitacional, aún en un contexto económico complejo y con la ausencia del Estado nacional en materia de inversión. “Mientras el gobierno nacional solo mira al mercado financiero y se endeuda, nuestra función es recorrer los barrios y estar al lado de la gente con recursos provinciales. Construir viviendas significa no solo entregar un techo, sino generar oportunidades para que las familias vivan mejor y tengan un futuro más digno para sus hijos”, expresó.
Pablo Víctor Barros, vecino beneficiario, subió al escenario para compartir su experiencia. “Hace nueve años vivía en un rancho, y hoy gracias al acompañamiento del gobernador, mi sueño se hace realidad. Estoy muy agradecido por esta oportunidad para mí y para mi familia”, dijo emocionado, recibiendo un fuerte aplauso.
Cientos de familias con hogar propio
Con esta última entrega, la provincia se acerca a las 650 viviendas adjudicadas en lo que va del año. El detalle de las entregas incluye: 25 viviendas en terreno propio con Ahorro Previo en FME, Valle Viejo y Capital; 30 viviendas en el sur de la Capital (4 destinadas a científicos); 120 viviendas para la CGT en Loteo Marcolli; 38 viviendas en Los Castillos (Los Varela); 39 viviendas en Belén (19 en Londres, 15 en San Fernando y 5 en Chistín); 5 viviendas sociales en Huillapima; 30 viviendas sociales en Fiambalá; 19 viviendas en Pomán y 175 viviendas para profesionales en Loteo Paco Rojas.
Taller de cerámica en Cafayate
La Provincia condona parte del préstamo a municipios
Plan de Inclusión Financiera, se evalúa la incorporación de becados provinciales al Marcatón
Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta
Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China
Las autoridades catamarqueñas sostuvieron que “la reunión fue de importancia porque pudimos hacer llegar la gran oferta turística que tiene nuestra Catamarca y avanzamos en el diálogo para que sea incorporada ante eventuales nuevos horizontes de trabajo con la apertura de esta nueva ruta aérea”.
Autoridades de Catamarca mantuvieron reuniones con empresas chinas en la feria CIFIT
Zijin inició un nuevo camino en el desarrollo de la minería del Litio
Se inauguro la pavimentación de Ruta 42
Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca
El Plan Maestro se organizó en cinco fases principales: diagnóstico de la situación actual, proyecciones de oferta y demanda, análisis de balances hídricos bajo distintos escenarios y diseño de estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso del recurso.
El Gobernador recibió a la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación
En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.
Proyecto Kachi: Lake Resources afianza su expansión en la Puna catamarqueña
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica. En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.
Un Operador del SAE-911 ayudó para que auxiliaran a un recién nacido en Santa María
Visperas del Día del Estudiante en Santa María
“Lleguemos al barrio” en la Hoyada
El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.