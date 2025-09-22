Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales

Más familias catamarqueñas acceden a su techo propio. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó en la Capital una nueva entrega de viviendas que benefició a 150 familias catamarqueñas, en el marco del Plan Integral de Vivienda.

La iniciativa incluyó dos modalidades: viviendas sociales en terreno propio y mejoramientos habitacionales, principalmente en los barrios Loteo Parque Sur y Portal del Norte. Las casas sociales, de aproximadamente 50 metros cuadrados, fueron construidas en terrenos de los beneficiarios e incluyen termotanques solares, promoviendo un uso eficiente de la energía.

Por su parte, los mejoramientos abarcaron ampliaciones, construcción de módulos de baño y terminaciones, mejorando notablemente la calidad de vida de los vecinos.

El ministro Sáenz destacó el compromiso de la Provincia para garantizar viviendas dignas. “Conocemos cada historia detrás de los expedientes. No necesitamos mostrar públicamente la vulnerabilidad de las familias y trabajamos con la convicción de que cada catamarqueño tiene derecho a vivir dignamente”, afirmó. El funcionario recordó que el plan habitacional avanza en distintos frentes: “Hace unos días entregamos viviendas para profesionales, hoy viviendas sociales y recientemente adjudicamos 250 terrenos para autoconstrucción a familias de bajos recursos. Estamos dando respuesta a toda la demanda habitacional”.

El diputado provincial Gustavo Aguirre resaltó la importancia de sostener la política habitacional, aún en un contexto económico complejo y con la ausencia del Estado nacional en materia de inversión. “Mientras el gobierno nacional solo mira al mercado financiero y se endeuda, nuestra función es recorrer los barrios y estar al lado de la gente con recursos provinciales. Construir viviendas significa no solo entregar un techo, sino generar oportunidades para que las familias vivan mejor y tengan un futuro más digno para sus hijos”, expresó.

Pablo Víctor Barros, vecino beneficiario, subió al escenario para compartir su experiencia. “Hace nueve años vivía en un rancho, y hoy gracias al acompañamiento del gobernador, mi sueño se hace realidad. Estoy muy agradecido por esta oportunidad para mí y para mi familia”, dijo emocionado, recibiendo un fuerte aplauso.

Cientos de familias con hogar propio

Con esta última entrega, la provincia se acerca a las 650 viviendas adjudicadas en lo que va del año. El detalle de las entregas incluye: 25 viviendas en terreno propio con Ahorro Previo en FME, Valle Viejo y Capital; 30 viviendas en el sur de la Capital (4 destinadas a científicos); 120 viviendas para la CGT en Loteo Marcolli; 38 viviendas en Los Castillos (Los Varela); 39 viviendas en Belén (19 en Londres, 15 en San Fernando y 5 en Chistín); 5 viviendas sociales en Huillapima; 30 viviendas sociales en Fiambalá; 19 viviendas en Pomán y 175 viviendas para profesionales en Loteo Paco Rojas.