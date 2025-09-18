Plan de Inclusión Financiera, se evalúa la incorporación de becados provinciales al Marcatón

El Programa “Marcatón” sigue consolidándose en Catamarca y durante la reunión entre autoridades del Gobierno provincial, la Federación Económica Catamarca y el Banco Nación, se evaluó la posible implementación de un Plan de Inclusión Financiera para incorporar a 5.000 becados a tarjetas de créditos y que puedan hacer uso del beneficio.
Esta medida tiene como objetivo que más catamarqueños, en este caso, los destinatarios de becas provinciales puedan acceder a los beneficios que ofrece el Marcatón para compra de alimentos, indumentaria, materiales, entre otros productos.
“En la reunión con el Banco Nación tratamos un plan de inclusión financiera para sumar a los becados de la provincia al Marcatón a través de tarjetas de crédito que les serán específicamente otorgadas”, explicó Virginia Jerez, secretaria de Finanzas de la Provincia.
Desde su lanzamiento, el Marcatón ha reactivado el consumo y dinamizado la actividad comercial local, ofreciendo descuentos y promociones significativos para los catamarqueños. Las autoridades anticiparon que continuarán los esfuerzos para que cada vez más familias puedan formar parte del programa.
Más de 15.000 tarjetas ya disponibles
Desde el Banco Nación explicaron que actualmente existen 15.000 tarjetas del Banco Nación habilitadas en la billetera virtual BNA+, listas para ser activadas con solo tocar la campanita de la aplicación. “Muchas personas son reticentes al uso de la tarjeta de crédito, pero hoy es una herramienta financiera clave”, aseguraron desde la entidad financiera e instaron a los ciudadanos a habilitar para poder disfrutar de los beneficios del Marcatón.
Por último, se recordó que los límites de consumo se multiplican cuando un titular suma tarjetas adicionales para familiares, ya que el margen de reintegro de las promociones se calcula por cada CUIL asociados a cajas de ahorro en BNA.
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local, ofrece descuentos de hasta el 30% en comercios adheridos y cuotas sin interés en diversos rubros comerciales. Para conocer todas las promociones ingresá a https://marcaton.catamarca.gob.ar/
Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta
Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China
Las autoridades catamarqueñas sostuvieron que “la reunión fue de importancia porque pudimos hacer llegar la gran oferta turística que tiene nuestra Catamarca y avanzamos en el diálogo para que sea incorporada ante eventuales nuevos horizontes de trabajo con la apertura de esta nueva ruta aérea”.
Autoridades de Catamarca mantuvieron reuniones con empresas chinas en la feria CIFIT
Zijin inició un nuevo camino en el desarrollo de la minería del Litio
Se inauguro la pavimentación de Ruta 42
Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca
El Plan Maestro se organizó en cinco fases principales: diagnóstico de la situación actual, proyecciones de oferta y demanda, análisis de balances hídricos bajo distintos escenarios y diseño de estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso del recurso.
El Gobernador recibió a la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación
En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.
Proyecto Kachi: Lake Resources afianza su expansión en la Puna catamarqueña
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica. En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.
El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo
Los recursos del Poncho se reinvierten en cultura, turismo y desarrollo
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca informó que completó el pago a todos los proveedores contratados para la organización, y anunció que los fondos recuperados a partir de la recaudación en entradas y en la comercialización de espacios serán destinados a nuevas acciones culturales y turísticas.
El Marcatón: muestra crecimiento sostenido en sus primeros tres meses
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local.