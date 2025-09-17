Mes de Prevención del Suicidio, en Santa María

En el marco del mes de Prevención del Suicidio, el Servicio de Salud Mental del hospital brindó una valiosa charla en la Escuela EPET N°5, dirigida a padres y alumnos de 1° a 3° año, de ambos turnos.

Durante el encuentro se trabajaron temas centrales como:

Bullying:

-Corresponsabilidad en el cuidado de los adolescentes.

Salud Mental:

- El rol de la familia, la escuela y las instituciones en la promoción del bienestar integral.

Desde el Hospital agradecen especialmente a los Agentes Sanitarios, quienes con su compromiso y trabajo constante hacen posible acercar estas actividades de prevención y promoción de la salud.