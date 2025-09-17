Mes de Prevención del Suicidio, en Santa María

En el marco del mes de Prevención del Suicidio, el Servicio de Salud Mental del hospital brindó una valiosa charla en la Escuela EPET N°5, dirigida a padres y alumnos de 1° a 3° año, de ambos turnos.
Durante el encuentro se trabajaron temas centrales como:
Bullying:
-Corresponsabilidad en el cuidado de los adolescentes.
Salud Mental:
- El rol de la familia, la escuela y las instituciones en la promoción del bienestar integral.
Desde el Hospital agradecen especialmente a los Agentes Sanitarios, quienes con su compromiso y trabajo constante hacen posible acercar estas actividades de prevención y promoción de la salud.
Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María
Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María
El Marcatón: muestra crecimiento sostenido en sus primeros tres meses
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local.
Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000
El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.
Catamarca fortalece su desarrollo vitivinícola con el Programa Federal
Fueron seleccionadas la Bodega Tres Guerreros y la Bodega Puesto del Marqués (Santa María), enfocadas en las especialidades de Administrador de Fincas y Asistente de Laboratorio.
Catamarca busca atraer inversiones mineras en Japón
La provincia de Catamarca abrió esta semana una importante agenda internacional en Tokio, Japón, con el objetivo de captar inversiones para el desarrollo minero de la provincia.
Avance histórico para la salud de Santa María
La Armada Argentina es un abanico de oportunidades
Encuentro Cultural “Santa María tiene memoria”
Día del bailarín del folclore en Santa María
Asistencia a Peregrinos de la tradicional Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro
En Santa María personal policial recuperó una motocicleta sustraída en la Capital
Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta
Avance histórico para la salud de Santa María
Catamarca busca atraer inversiones mineras en Japón
La provincia de Catamarca abrió esta semana una importante agenda internacional en Tokio, Japón, con el objetivo de captar inversiones para el desarrollo minero de la provincia.
Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000
El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.