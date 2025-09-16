Catamarca busca atraer inversiones mineras en Japón

La provincia de Catamarca abrió esta semana una importante agenda internacional en Tokio, Japón, con el objetivo de captar inversiones para el desarrollo minero de la provincia. La comitiva oficial, encabezada por el ministro de Minería, Marcelo Murúa, mantuvo encuentros con tres gigantes corporativos: Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation y Mitsubishi Corporation, todas con fuerte presencia en los sectores de litio y cobre.

En las reuniones, las empresas manifestaron su interés en el potencial geológico de Catamarca, especialmente en minerales críticos que resultan claves para la transición energética global.

Además, la delegación fue recibida por el embajador argentino en Japón, Eduardo Tempone, en un encuentro que reunió a referentes de organismos y compañías tecnológicas y mineras del país asiático, lo que permitió generar un espacio de cooperación y vínculos estratégicos.

De la misión también participan la diputada nacional Fernanda Ávila; el presidente de CAMYEN S.E., Hugo Moya; el vocal Gabriel Molina; la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado; la secretaria de Gestión de la Autoridad Minera, Mirian Arévalo; la directora de Coordinación Institucional y Gabinete, Roxana Morales; y la integrante del Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo, Susana Peralta.

Los gigantes japoneses

Sumitomo Corporation: uno de los grupos empresariales más poderosos de Japón, con inversiones globales en infraestructura, energía y minería.

Toyota Tsusho Corporation: parte del grupo Toyota, con fuerte presencia internacional en el comercio de materias primas, metales y energía, y foco en proyectos asociados a la transición energética.

Mitsubishi Corporation: la mayor compañía comercial de Japón, con operaciones en más de 90 países y un rol central en el desarrollo y provisión de minerales para la industria tecnológica y energética.

Con esta agenda en Japón, Catamarca busca posicionarse como un actor clave en la provisión de litio y cobre, recursos fundamentales para el futuro de la energía limpia y la movilidad sustentable.