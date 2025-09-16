Avance histórico para la salud de Santa María

En el hospital "Dr. Luis A. Vargas"- Área Programática N 12 de Santa María se realizaron, en el mes de septiembre, las primeras cirugías laparoscópicas, hechos que marcan un antes y un después en la atención médica de la ciudad.

Este gran paso, la cirugía laparoscópica, representa un beneficio enorme para los pacientes, ya que permite procedimientos menos invasivos, con una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y menos días de internación.

Este logro no solo fortalece a al hospital, sino que también garantiza que más vecinos de nuestra ciudad puedan acceder a una atención médica moderna y de calidad, sin tener que trasladarse a otras localidades.

Desde el hospital agradecen profundamente a quienes hicieron posible este avance y a nuestro Servicio de Quirófano que, con profesionalismo y compromiso, trabaja día a día para cuidar la vida de cada paciente.