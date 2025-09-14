Encuentro Cultural “Santa María tiene memoria”

La Armada Argentina es un abanico de oportunidades
RedaccionSociedad14 de septiembre de 2025
En Santa Maria se vivio una jornada especial en el Centro Cultural Yokavil, donde la comunidad compartió momentos de emoción y reconocimiento.
Presentación del libro “Saldos y retazos de historias contadas” de Elena Gigantino.
Muestra artística “Renacer” de Noemí Gramajo.
Homenaje a nuestros maestros.
Música en vivo y brindis de cierre.
El evento contó con el acompañamiento de autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria cultural y el valor de nuestros artistas y educadores.
Santa María celebra y recuerda su historia con orgullo
Fuente:red social de: Municipalidad de Santa María https://www.facebook.com/share/p/1ZtFaErajy/
Se arrestó a un hombre de 61 años de edad, por el supuesto delito de acoso.