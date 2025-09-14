Encuentro Cultural “Santa María tiene memoria”

En Santa Maria se vivio una jornada especial en el Centro Cultural Yokavil, donde la comunidad compartió momentos de emoción y reconocimiento.

Presentación del libro “Saldos y retazos de historias contadas” de Elena Gigantino.

Muestra artística “Renacer” de Noemí Gramajo.

Homenaje a nuestros maestros.

Música en vivo y brindis de cierre.

El evento contó con el acompañamiento de autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria cultural y el valor de nuestros artistas y educadores.



Santa María celebra y recuerda su historia con orgullo

Fuente:red social de: Municipalidad de Santa María https://www.facebook.com/share/p/1ZtFaErajy/