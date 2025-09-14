Día del bailarín del folclore en Santa María

En el día del bailarín de folclore, el Centro cultural Yokavil vivió una gran jornada con la participación de la comunidad y el acompañamiento de autoridades municipales.



Una exposición de fotografías y vestuario mostró nuestras tradiciones folclóricas en el marco del reconocimiento a los bailarines, destacando la danza a cargo de nuestros ballets que deleitó a todo el público.

Fuente: red social de : Municipalidad de santa María https://www.facebook.com/share/p/178USrHy49/