Día del bailarín del folclore en Santa María

La Armada Argentina es un abanico de oportunidades
RedaccionSociedad14 de septiembre de 2025
En el día del bailarín de folclore, el Centro cultural Yokavil vivió una gran jornada con la participación de la comunidad y el acompañamiento de autoridades municipales.
Una exposición de fotografías y vestuario mostró nuestras tradiciones folclóricas en el marco del reconocimiento a los bailarines, destacando la danza a cargo de nuestros ballets que deleitó a todo el público.
Fuente: red social de : Municipalidad de santa María https://www.facebook.com/share/p/178USrHy49/
Se arrestó a un hombre de 61 años de edad, por el supuesto delito de acoso.