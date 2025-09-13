Asistencia a Peregrinos de la tradicional Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro

Este viernes estuvieron presentes en el operativo de asistencia al peregrino Organizado por la Municipalidad de Santa María en paraje Tres Cruces.

El equipo de salud estuvo presente durante toda la jornada garantizando la atención médica y el acompañamiento a los fieles.

Se brindó cobertura a los peregrinos de Tafí, Belén, La Rioja, Cafayate y Santa María, quienes marchan con fe hacia la provincia de Salta.

Todo el operativo se desarrolló con los insumos y recursos necesarios, reafirmando el compromiso del hospital con el cuidado y la salud de nuestra comunidad.