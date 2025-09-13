Autoridades de Catamarca mantuvieron reuniones con empresas chinas en la feria CIFIT

En el marco de la Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT) que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, la delegación de Catamarca mantuvo importantes encuentros con empresas del sector energético y minero de China.
De las reuniones participaron el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la diputada nacional Fernanda Ávila; el presidente de CAMYEN S.E., Hugo Moya; el vocal de CAMYEN, Gabriel Molina, y Susana Peralta, como representante del Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo.
Los encuentros se llevaron a cabo con Ma Qiang, subgerente general de la División de Nuevos Materiales Energéticos de Eversun Holding Group, y con Nan Chang del Departamento de Inversiones y Fusiones & Adquisiciones de Chinalco.
Ambas compañías manifestaron un marcado interés en los proyectos mineros que ofrece la provincia de Catamarca: en el caso de Eversun, en las oportunidades vinculadas al litio, y por parte de Chinalco, en las de cobre. También destacaron el modelo de gestión de CAMYEN y las áreas actualmente abiertas a licitación nacional e internacional, además de valorar la posibilidad de canalizar sus propuestas a través del Ministerio de Minería.
Sobre las empresas
-Eversun Holding Group es una empresa con sede en China especializada en materiales para la transición energética, con foco en el desarrollo de nuevas tecnologías y el abastecimiento de litio para la industria global de baterías.
-Chinalco (Aluminum Corporation of China) es una de las compañías mineras más grandes del mundo, con operaciones diversificadas en cobre, aluminio y otros metales estratégicos, y presencia en distintos países de América Latina.
