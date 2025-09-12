Autoridades de Zijin-Liex iniciaron su visita en Catamarca con un recorrido cultural y tecnológico

En el marco de la visita de autoridades de Zijin-Liex a Catamarca, con motivo de la puesta en marcha de la producción de litio en la planta de Fiambalá, representantes de la empresa realizaron un recorrido por espacios emblemáticos de la ciudad Capital junto a autoridades provinciales y municipales.

El gobernador Raúl Jalil junto al intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y la senadora Lucía Corpacci, encabezaron la agenda en compañía de Chen Jinghe, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de la compañía, y Gao Jianneng, CEO de Zijin-Liex en Argentina.

En primera instancia, la comitiva visitó el Nodo Tecnológico, donde se interiorizaron sobre los desarrollos en materia de inteligencia artificial y robótica que se llevan adelante en Catamarca. Posteriormente recorrieron la antigua Casa de Gobierno, donde avanzan las obras de remodelación para el futuro Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), un espacio que combinará innovación y cultura.

Finalmente, los empresarios asiáticos tuvieron la oportunidad de conocer la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle y visitar el camarín de la Virgen, patrona del Turismo, cerrando una jornada que combinó inversión productiva, conocimiento y tradiciones catamarqueñas.

También acompañaron en los distintos recorridos los diputados Paola Fedeli y Gustavo Aguirre; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Capital, Alberto Natella, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín.