Incendio forestal en la localidad de Famatanca

En el día de ayer, siendo las horas 00:00 se recibe un llamado de la Comisaria de San José informando sobre un incendio en la localidad de Famatanca, a la altura de la Escuela. Por lo que se dirigen dos dotaciones de bomberos en Móvil 2 y Móvil 1, al llegar al lugar se observa que se trataba de un incendio de gran magnitud por lo que se pidió apoyo a los bomberos de Santa María para trabajar de manera conjunta como así también se puso a disposición un bombero de la brigada forestal de la policia para colaborar a quién agradecemos por su voluntariado.

Se pudo controlar, sofocar y enfriar la zona afectando un promedio de 6 hectareas de pastizales y arbustos.

Trabajando por varias horas, regresa el personal al cuartel a horas 5:30.

Fuente: red social de Bomberos Voluntarios de San José