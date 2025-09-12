Incendio forestal en la localidad de Famatanca

Más clasificados para los Juegos Evita
Catamarca avanza con las finales de la Etapa Provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.
En el día de ayer, siendo las horas 00:00 se recibe un llamado de la Comisaria de San José informando sobre un incendio en la localidad de Famatanca, a la altura de la Escuela. Por lo que se dirigen dos dotaciones de bomberos en Móvil 2 y Móvil 1, al llegar al lugar se observa que se trataba de un incendio de gran magnitud por lo que se pidió apoyo a los bomberos de Santa María para trabajar de manera conjunta como así también se puso a disposición un bombero de la brigada forestal de la policia para colaborar a quién agradecemos por su voluntariado.
Se pudo controlar, sofocar y enfriar la zona afectando un promedio de 6 hectareas de pastizales y arbustos.
Trabajando por varias horas, regresa el personal al cuartel a horas 5:30.
Fuente: red social de Bomberos Voluntarios de San José
FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento.
En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.
