Gobierno anunció aporte a Bomberos Voluntarios para fortalecer el trabajo en territorio

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, junto al secretario de Seguridad y Orden Público, Martín Miranda, encabezaron una reunión con las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Catamarca en las instalaciones del SAE 911.
Las autoridades destacaron el valioso trabajo que desarrollan los Bomberos Voluntarios en los distintos puntos del territorio provincial en situaciones de emergencias, inclemencias climáticas y requerimientos de la sociedad.
En este contexto, el ministro Monguillot confirmó que se realizará un aporte de $20.000.000 destinado a fortalecer el trabajo de los Cuarteles de Bomberos Voluntarios en la provincia.
La reunión, coordinada por la Dirección de Protección Civil, permitió también aunar criterios operativos entre la Secretaría de Seguridad, Protección Civil y los diferentes cuarteles, con el fin de lograr intervenciones cada vez más eficaces ante emergencias y eventos adversos que surjan.
Estuvieron presentes los representantes de Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Chumbicha, Huillapima, Pomán, Aconquija, Belén, Santa María, San José de Santa María, Tinogasta y Fiambalá. Los cuarteles de Saujil y Andalgalá, por diversas actividades en sus jurisdicciones, no pudieron asistir.
Además, es importante mencionar que hay otras 6 asociaciones (Londrés, Hualfín, Villa Vil, Icaño, Los Varela y El Rodeo) en proceso de formación y regularización. Por ello, durante esta reunión también participaron autoridades de la Dirección de Personería Jurídica y el Servicio Administrativo del Ministerio, para trabajar en conjunto con las asociaciones en la regularización como entidades sin fines de lucro y el ordenamiento administrativo, y poder contar con más bomberos voluntarios en la provincia.
Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Cafayate
El Registro Civil de Catamarca informa sobre la reposición de Pasaportes con error de impresión
Un podcast para redescubrir la Casa Histórica de Gobierno
Se entregaron los premios del IV Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”
Programa Sanitario de Ganaderia menor
¡Arrancó el Programa Constructoras en Santa María!
FOGACAT presenta el Mercado de Capitales como nueva herramienta de financiamiento para PyMEs
FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento.
ANSES cronograma de pagos
Catamarca presente en los JADAR 2025
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca
Catamarca presente en los JADAR 2025
Capacitación Orientada al Deporte Comunitario en los barrios _Amaicha del Valle_
El Gobernador recibió a la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación
En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.