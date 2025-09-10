Gobierno anunció aporte a Bomberos Voluntarios para fortalecer el trabajo en territorio

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, junto al secretario de Seguridad y Orden Público, Martín Miranda, encabezaron una reunión con las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Catamarca en las instalaciones del SAE 911.

Las autoridades destacaron el valioso trabajo que desarrollan los Bomberos Voluntarios en los distintos puntos del territorio provincial en situaciones de emergencias, inclemencias climáticas y requerimientos de la sociedad.

En este contexto, el ministro Monguillot confirmó que se realizará un aporte de $20.000.000 destinado a fortalecer el trabajo de los Cuarteles de Bomberos Voluntarios en la provincia.

La reunión, coordinada por la Dirección de Protección Civil, permitió también aunar criterios operativos entre la Secretaría de Seguridad, Protección Civil y los diferentes cuarteles, con el fin de lograr intervenciones cada vez más eficaces ante emergencias y eventos adversos que surjan.

Estuvieron presentes los representantes de Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Chumbicha, Huillapima, Pomán, Aconquija, Belén, Santa María, San José de Santa María, Tinogasta y Fiambalá. Los cuarteles de Saujil y Andalgalá, por diversas actividades en sus jurisdicciones, no pudieron asistir.

Además, es importante mencionar que hay otras 6 asociaciones (Londrés, Hualfín, Villa Vil, Icaño, Los Varela y El Rodeo) en proceso de formación y regularización. Por ello, durante esta reunión también participaron autoridades de la Dirección de Personería Jurídica y el Servicio Administrativo del Ministerio, para trabajar en conjunto con las asociaciones en la regularización como entidades sin fines de lucro y el ordenamiento administrativo, y poder contar con más bomberos voluntarios en la provincia.