Un podcast para redescubrir la Casa Histórica de Gobierno

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos anuncia un nuevo episodio de Cultura en Diálogo, el podcast dedicado a explorar la memoria cultural de Catamarca. En esta ocasión, la propuesta invita a recorrer la historia de la Casa Histórica de Gobierno, un edificio emblemático que marcó la vida política, social y cultural de la provincia.
En el octavo episodio, titulado “La histórica Casa de Gobierno, testigo de la memoria catamarqueña”, Carlos Carabajal entrevista al historiador Marcelo Díaz para desentrañar las huellas de este edificio, símbolo del poder político local y termómetro del acontecer social. La conversación revela cómo, con el paso del tiempo, la Casa se transformó también en un espacio de encuentro cultural, reafirmando la vigencia de su valor patrimonial en el presente.
Concebida a mediados del siglo XIX por el arquitecto Luis Caravati, a pedido del entonces gobernador Octaviano Navarro, la Casa Histórica de Gobierno fue pensada como el corazón administrativo de Catamarca. La colocación de su piedra fundamental, el 19 de mayo de 1858, dio inicio a una historia que convirtió al edificio en escenario de decisiones y procesos fundamentales para la vida institucional provincial.
El proyecto, diseñado por los hermanos Luis y Guillermo Caravati, combinó funcionalidad y monumentalidad. El complejo, de dos plantas y con patios internos, albergaba al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Policía, el Registro Civil e incluso la Corte de Justicia.
Durante más de 160 años fue sede del gobierno provincial, hasta que comenzó un nuevo capítulo: muy pronto, en este mismo edificio, se inaugurará el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), con el propósito de resignificarlo como espacio cultural y turístico.
CATA se propone como una identidad viva de la provincia, integrando arte, cultura y tecnología en experiencias interactivas y sensoriales que enlazan arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro.
El episodio ya está disponible en la cuenta oficial de Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca. Escuchalo aquí: https://bit.ly/culturaendialogo8
Un podcast para redescubrir la Casa Histórica de Gobierno
El Registro Civil de Catamarca informa sobre la reposición de Pasaportes con error de impresión
Se entregaron los premios del IV Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”
Programa Sanitario de Ganaderia menor
¡Arrancó el Programa Constructoras en Santa María!
FOGACAT presenta el Mercado de Capitales como nueva herramienta de financiamiento para PyMEs
FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento.
ANSES cronograma de pagos
Catamarca presente en los JADAR 2025
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca
Jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
FOGACAT presenta el Mercado de Capitales como nueva herramienta de financiamiento para PyMEs
FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento.