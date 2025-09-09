Programa Sanitario de Ganaderia menor

imagen_2025-09-09_131805535

 Desde el municipio invitanan todos los productores ganaderos de Santa María a participar de las jornadas:

  Miércoles 10/09 – 16:00 hs | Las Mojarras
  Jueves 11/09 – 8:30 hs | Caspinchango


Organiza la Municipalidad de Santa María junto a la Dirección Provincial de Ganadería.

