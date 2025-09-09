Programa Sanitario de Ganaderia menor

Desde el municipio invitanan todos los productores ganaderos de Santa María a participar de las jornadas:
Miércoles 10/09 – 16:00 hs | Las Mojarras
Jueves 11/09 – 8:30 hs | Caspinchango
Organiza la Municipalidad de Santa María junto a la Dirección Provincial de Ganadería.
Se entregaron los premios del IV Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”
¡Arrancó el Programa Constructoras en Santa María!
FOGACAT presenta el Mercado de Capitales como nueva herramienta de financiamiento para PyMEs
FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento.
ANSES cronograma de pagos
Catamarca presente en los JADAR 2025
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca
Jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
Raúl en la Convención del IAEF: “hay que trabajar para que el país tenga un presupuesto nacional”
Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025
Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.