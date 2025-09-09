Programa Sanitario de Ganaderia menor

Desde el municipio invitanan todos los productores ganaderos de Santa María a participar de las jornadas:

Miércoles 10/09 – 16:00 hs | Las Mojarras

Jueves 11/09 – 8:30 hs | Caspinchango



Organiza la Municipalidad de Santa María junto a la Dirección Provincial de Ganadería.