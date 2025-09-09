¡Arrancó el Programa Constructoras en Santa María!

Gracias al convenio entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia, la Municipalidad y el Centro de Formación Profesional, hoy dimos inicio a una propuesta que abre nuevas oportunidades de formación laboral para mujeres y diversidades.

  Las capacitaciones abarcan:

  •   Construcción
  •   Electricidad
  •   Plomería e instalaciones sanitarias
  •   Energías renovables         

Con la presencia de autoridades provinciales y municipales, celebramos este paso hacia una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades.
 
 
 
 
 
 
 
 

