¡Arrancó el Programa Constructoras en Santa María!

Gracias al convenio entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia, la Municipalidad y el Centro de Formación Profesional, hoy dimos inicio a una propuesta que abre nuevas oportunidades de formación laboral para mujeres y diversidades.

Las capacitaciones abarcan:

Construcción

Electricidad

Plomería e instalaciones sanitarias

Energías renovables

Con la presencia de autoridades provinciales y municipales, celebramos este paso hacia una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades.
















