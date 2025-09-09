FOGACAT presenta el Mercado de Capitales como nueva herramienta de financiamiento para PyMEs

FOGACAT invita a todas las PyMEs y actores del sector productivo y financiero de la provincia a participar de la presentación del Mercado de Capitales como una nueva herramienta que permitirá el acceso al financiamiento, ampliando las posibilidades de crecimiento de las empresas de Catamarca.

El encuentro es gratuito con previa inscripción y se realizará el jueves 18 de septiembre a las 9 hs en el Hotel Casino Catamarca (Esquiú 151).

La jornada tendrá una apertura institucional a cargo de autoridades provinciales y continuará con una charla-taller a cargo de representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el Mercado Argentino de Valores (MAV), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Publico de Catamarca (Fogacat).

Será un espacio pensado para que las PyMEs conozcan de primera mano cómo aprovechar esta herramienta y las oportunidades que abre el Mercado de Capitales, con información práctica y asesoramiento especializado.

La presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno, destacó: “Con esta iniciativa seguimos ampliando las posibilidades de financiamiento para nuestras PyMEs. El Mercado de Capitales es una oportunidad concreta para que más empresas catamarqueñas puedan crecer con respaldo y previsibilidad”.

Por su parte, el gerente general de FOGACAT, Eduardo Castagnola, señaló: “Queremos que las PyMEs conozcan de cerca esta herramienta y se sientan acompañadas en el proceso.

Nuestro compromiso es estar cerca de cada empresa, generando soluciones accesibles y adaptadas a sus necesidades”.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/5SfJztvfxUK4fK1dA