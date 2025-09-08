ANSES cronograma de pagos

Te compartimos los cronogramas de pago de la prestación Alimentar.
Con Alimentar garantizamos el acceso a la canasta básica alimentaria.
Vas a recibir el monto depositado en la misma fecha y cuenta en la que cobrás tu asignación.
Exposición en Cafayate
Catamarca presente en los JADAR 2025
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca
Jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
Raúl en la Convención del IAEF: “hay que trabajar para que el país tenga un presupuesto nacional”
Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025
Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.
Catamarca participó del Foro Nacional de Turismo en San Juan
Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (Ley 27.452)
Con el objetivo de garantizar una reparación económica mensual a hijos de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.
Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones
Toda la información sobre el cobro de tus haberes y asignaciones en septiembre.
Programa “Constructoras” en Santa María
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
