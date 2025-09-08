ANSES cronograma de pagos

Sociedad08 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-09-08_223113148

Te compartimos los cronogramas de pago de la prestación Alimentar.

  Con Alimentar garantizamos el acceso a la canasta básica alimentaria.

 Vas a recibir el monto depositado en la misma fecha y cuenta en la que cobrás tu asignación.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias