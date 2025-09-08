ANSES cronograma de pagos

Te puede interesar

Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025 Redaccion Sociedad 08 de septiembre de 2025 Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.

Jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca Redaccion Sociedad 08 de septiembre de 2025 El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.

Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025 Redaccion Sociedad 05 de septiembre de 2025 Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.