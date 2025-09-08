Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025

El Ministerio de Desarrollo Productivo invita a empresas, productores, elaboradores, instituciones y estudiantes vinculados al sector orgánico a postularse a la 3ª edición de los Premios Argentina Orgánica, el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
La convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre de 2025, y la entrega de distinciones tendrá lugar el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Producción Orgánica.
Estos premios son organizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con la Mesa Argentina de Organizaciones de Productores Orgánicos (MAPO) y la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER).
En la última edición, Catamarca tuvo una participación destacada al recibir tres reconocimientos nacionales: Julio Alejandro Roldán fue distinguido como Mejor Restaurante Orgánico, la Casa de Catamarca en CABA obtuvo el premio a la Mejor Góndola o Sección, y el estudiante catamarqueño Juan Manuel Pardo fue galardonado en la categoría Iniciativa Académica por su trabajo de investigación.
Además, el certamen contempla menciones especiales en áreas como Comunicación Pública, Investigación y Ciencia, Comercio y Exportación, Innovación en Producto o Proceso, y Trayectoria en Producción Orgánica.
Con esta nueva convocatoria, el Ministerio de Desarrollo Productivo alienta a que más productores, elaboradores y emprendedores de la provincia participen, mostrando la calidad de sus iniciativas y consolidando la identidad de los alimentos orgánicos catamarqueños en el escenario nacional.
Para más información y consultas, comunicarse a:
alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/organicos/premios_argentina_organica.php o
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.
Con el objetivo de garantizar una reparación económica mensual a hijos de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.
Toda la información sobre el cobro de tus haberes y asignaciones en septiembre.
