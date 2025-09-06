Proyecto Kachi: Lake Resources afianza su expansión en la Puna catamarqueña
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica. En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.Politica06 de septiembre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica con David Dickson, CEO de Lake Resources, y Bárbara Cozzi, Country Manager de la firma en Argentina, con el objetivo de analizar los avances del proyecto de litio Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra.
En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.
En materia energética, Dickson explicó que Lake se encuentra evaluando distintas alternativas para asegurar una solución confiable y de largo plazo para el proyecto Kachi, incluyendo opciones para fortalecer la infraestructura y mejorar la integración con la red nacional. Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el avance de esta iniciativa.
Además, la compañía australiana viene de actualizar su Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD), lo que le permitió reducir costos de capital y operativos, optimizar la calidad de los recursos y consolidar su alianza con la estadounidense Lilac Solutions, que aplicará su tecnología de extracción directa de litio (DEL) de cuarta generación. En este marco, la empresa gestiona su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El Gobernador destacó que la provincia apuesta a un modelo de desarrollo minero que combine la generación de empleo, el ingreso de divisas y el cuidado del ambiente. De la reunión también participaron el ministro de Minería, Marcelo Murúa.
El proyecto Kachi
Lake Resources controla cerca de 165.000 hectáreas en Catamarca, donde desarrolla un proyecto de salmuera de litio. Su iniciativa más importante es Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra, donde los estudios arrojaron una vida útil estimada de 25 años, con potencial de expansión, y en su primera fase apunta a producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería.
El proyecto se perfila como una de las principales fuentes de litio de alta pureza en Argentina, con potencial para abastecer la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.
Proyecto Kachi: Lake Resources afianza su expansión en la Puna catamarqueña
El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica. En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.
El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo
Los recursos del Poncho se reinvierten en cultura, turismo y desarrollo
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca informó que completó el pago a todos los proveedores contratados para la organización, y anunció que los fondos recuperados a partir de la recaudación en entradas y en la comercialización de espacios serán destinados a nuevas acciones culturales y turísticas.
La empresa Siemens apuesta a la minería catamarqueña con innovación y capacitación
La multinacional alemana, referente mundial en electrificación, automatización y digitalización, ratificó su compromiso de impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector minero catamarqueño.
Raúl y caciques de Belén articulan obras para el desarrollo de las comunidades
El Gobierno y comunidades firmaron un acta-acuerdo para mejoras en salud, movilidad, infraestructura vial, energía, entre otras.
Elecciones 2025: Fuerza Patria Catamarca definió a sus candidatos
Candidatos santamarianos por La Libertad Avanza
Ejército y fuerzas de seguridad articulan la logística de las elecciones legislativas
La construcción del puente más largo de la provincia ya tiene un avance del 60%
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.
Convenio para garantizar las elecciones concurrentes de octubre 2025
Gobierno y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca
Una persona fue arrestada en Santa María
Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025
Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9.
En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María
El charqui catamarqueño, ganador del Fondo Ibercocinas 2025
La propuesta quedó entre los 20 proyectos seleccionados de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, por un programa internacional que impulsa iniciativas para promover las cocinas tradicionales.