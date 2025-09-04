Catamarca participó del Foro Nacional de Turismo en San Juan

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Turística, participó activamente en el Foro Nacional de Turismo, que tuvo lugar el 4 y 5 de septiembre en la provincia de San Juan.

En el marco del Foro, ministros y secretarios de Turismo de todo el país participaron de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT), que como es habitual estuvo encabezada por el secretario de Ambiente, Deportes y Turismo de la Nación, Daniel Scioli y autoridades del Gobierno de San Juan. Por Catamarca, participó el director de Calidad Turística, Gonzalo Nieto.

Durante el encuentro, que reunió a referentes públicos y privados de todo el país, se abordaron temas centrales para el desarrollo del sector, entre ellos el Plan de Marketing de la Región Norte, además de plantearse inquietudes vinculadas a la regulación del sector turístico, el análisis de frecuencias y tarifas aéreas, además de la necesidad de fortalecer la conectividad regional.

La presencia de Catamarca en este espacio de debate y construcción conjunta refuerza el compromiso de la provincia con la planificación estratégica y el crecimiento sostenible del turismo como motor de desarrollo.

En el contexto del Foro, el municipio catamarqueño de Las Juntas recibió la distinción de Directrices de Gestión e Innovación para Municipios, reconocimiento que resalta el trabajo de planificación, organización y mejora continua en la gestión turística local.