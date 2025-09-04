Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (Ley 27.452)

Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones
¿A quiénes les corresponde?
A hijos, hijos afín, menores de 21 años o con discapacidad sin límite de edad, en los casos en que:
Se considera persona progenitora afín a quien convive con la mamá o el papá del niño o adolescente que está a su cargo.
Requisitos
Documentación (del hecho)
De la persona titular
De la persona representante
Formularios
Monto
Corresponde el monto de una jubilación mínima que se actualiza por la Ley de Movilidad.
Compatibilidades
La reparación económica es compatible con el cobro de Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, pensiones, pensiones por fallecimiento y regímenes alimentarios.
Es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado Nacional, provincial o municipal que tengan carácter reparatorio por el mismo hecho. En ese caso, se deberá optar por uno de ellos.
Cómo realizar el trámite
Este trámite se realiza de forma presencial con turno previo. Una vez que reúnas toda la documentación, podrás solicitar un turno en la oficina más cercana a tu domicilio.
Fuente: Pagina Oficial de Anses
Mediante un trabajo articulado entre ANSES y el Banco Nació, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a un programa especial de descuentos y reintegros.
