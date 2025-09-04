Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones

Toda la información sobre el cobro de tus haberes y asignaciones en septiembre.

Sociedad04 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-09-04_192959718

¿En qué consiste?

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $390.277,17.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así: 

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez:  $294.194,02
Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17. 

Consultá tu fecha y medio de cobro en mi ANSES

 Aumento de las asignaciones
 En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,90%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $115.088‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $374.745, la Asignación Familiar por Hijo a $57.549 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.

imagen_2025-09-04_192546371

Más información

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias