Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones

Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (Ley 27.452)
Con el objetivo de garantizar una reparación económica mensual a hijos de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.
¿En qué consiste?
En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $390.277,17.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02
Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.
Consultá tu fecha y medio de cobro en mi ANSES
Aumento de las asignaciones
En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,90%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $115.088, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $374.745, la Asignación Familiar por Hijo a $57.549 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.
Más información
Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Toda la información sobre el cobro de tus haberes y asignaciones en septiembre.