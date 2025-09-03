Programa “Constructoras” en Santa María

Capacitaciones gratuitas para Mujeres y Diversidades.
Desde la Municipalidad de Santa María, en conjunto con el Centro de Formacion Profesional N°2, Dan inicio al Programa.
Capacitaciones Disponibles:
- Plomería e Inst. Sanitarias _ 3 dias a la semana de 19:00 a 22:00 hs.
- Construcción _ 3 dias a la semana de 14:20 a 18:00hs.
Inscripciones:
En direccion de Mujer y Genero( ex Hogar de Ancianos Camping Municipal)
Hasta el 5 de septiembre – 8 a 13 hs
Primera medalla para Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores
Observatorio Quilla Punco_ Santa Maria
El Gobierno pone en marcha el CoPETyP para impulsar la Formación Técnica y la inserción laboral
Vacunación para niñas y niños nacidos en 2020 y 2014
Las vacunas son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud de la provincia.
Emoción, humor y rock: lo que trae septiembre al Cine Teatro Catamarca
Productor pistachero proyecta inversión para plantar 800 hectáreas en Belén
Un nuevo beneficio para jubilados y pensionados.
Mediante un trabajo articulado entre ANSES y el Banco Nació, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a un programa especial de descuentos y reintegros.
Taller de Salud y Prevención Bucal en Escuela N° 363 El Puesto
Cirugía de reconstrucción de tórax en el Hospital de Niños
En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, se llevó a cabo una cirugía de reconstrucción de la pared torácica en una paciente de 12 años.
Santa María presente en las Primeras Competencias de Robótica en Catamarca
Remodelación integral de la Escuela N°419 de Jacipunco: “estas obras ponen a la educación como prioridad”
Policías arrestaron a una persona en Santa María
Asignación por Embarazo para Protección Social
Se trata de un apoyo económico destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social.