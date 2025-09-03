Programa “Constructoras” en Santa María

imagen_2025-09-03_172326567

Capacitaciones gratuitas para Mujeres y Diversidades.

Desde la Municipalidad de Santa María, en conjunto con el Centro de Formacion Profesional N°2, Dan inicio al Programa. 

Capacitaciones Disponibles:

  • Plomería e Inst. Sanitarias _ 3 dias a la semana de 19:00 a 22:00 hs.
  • Construcción _ 3 dias a la semana de 14:20 a 18:00hs.
     

Inscripciones:

En direccion de Mujer y Genero( ex Hogar de Ancianos Camping Municipal)

  Hasta el 5 de septiembre – 8 a 13 hs

