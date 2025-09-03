Observatorio Quilla Punco_ Santa Maria

¡Sigue recibiendo visitas educativas!
En esta ocasión a través de la agencia Rocsson Travel, tuvo una visita de estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Tucumán, quienes disfrutaron de una experiencia única en Chañar Punco, Santa María.
VISITA NOCTURNA – 19 HS
Se les brindó:
- Marco Teórico del Universo
- Observación con telescopio: fases lunares, planetas y nebulosas
- Planetario
- Centro de Interpretación
- Arqueoastronomía
- Clase a cielo abierto
El Gobierno pone en marcha el CoPETyP para impulsar la Formación Técnica y la inserción laboral
El Gobierno pone en marcha el CoPETyP para impulsar la Formación Técnica y la inserción laboral
Vacunación para niñas y niños nacidos en 2020 y 2014
Las vacunas son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud de la provincia.
Emoción, humor y rock: lo que trae septiembre al Cine Teatro Catamarca
Productor pistachero proyecta inversión para plantar 800 hectáreas en Belén
Un nuevo beneficio para jubilados y pensionados.
Mediante un trabajo articulado entre ANSES y el Banco Nació, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a un programa especial de descuentos y reintegros.
Taller de Salud y Prevención Bucal en Escuela N° 363 El Puesto
Cirugía de reconstrucción de tórax en el Hospital de Niños
En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, se llevó a cabo una cirugía de reconstrucción de la pared torácica en una paciente de 12 años.
Santa María presente en las Primeras Competencias de Robótica en Catamarca
Remodelación integral de la Escuela N°419 de Jacipunco: “estas obras ponen a la educación como prioridad”
Salud se reunió con el equipo del Ministerio de Salud de Tucumán
Policías arrestaron a una persona en Santa María
Se prorrogó el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social (TIS)
Según Resolución MAEMA 318-2025, el plazo se extiende por 30 días, con fecha límite el 17 de septiembre.
Un nuevo beneficio para jubilados y pensionados.
Mediante un trabajo articulado entre ANSES y el Banco Nació, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a un programa especial de descuentos y reintegros.
Emoción, humor y rock: lo que trae septiembre al Cine Teatro Catamarca
Asignación por Embarazo para Protección Social
Se trata de un apoyo económico destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social.