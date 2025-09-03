Observatorio Quilla Punco_ Santa Maria

¡Sigue recibiendo visitas educativas!

En esta ocasión a través de la agencia Rocsson Travel, tuvo una  visita de  estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Tucumán, quienes disfrutaron de una experiencia única en Chañar Punco, Santa María.

  VISITA NOCTURNA – 19 HS

Se les brindó:

  •   Marco Teórico del Universo
     
  •  Observación con telescopio: fases lunares, planetas y nebulosas
  •   Planetario
  •   Centro de Interpretación
  •   Arqueoastronomía
  •   Clase a cielo abierto
