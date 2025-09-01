Vacunación para niñas y niños nacidos en 2020 y 2014

El Ministerio de Salud de la Provincia informa a la comunidad que, a partir del 2024, las vacunas del Calendario Nacional para niños y niñas de 5 y 11 años se aplican según el año de nacimiento, sin importar el grado escolar ni la edad exacta al momento de la aplicación de la vacuna.

¿Quiénes deben vacunarse este año?

Niños y niñas nacidos en 2020 deben recibir las vacunas correspondientes a los 5 años.

- Polio (contra la poliomielitis)

- Triple viral (contra el sarampión, la rubéola y las paperas)

- Triple bacteriana celular (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa)

Niños y niñas nacidos en 2014 deben recibir las vacunas correspondientes a los 11 años.

- Triple bacteriana acelular (para prevenir la difteria, el tétanos y la tos convulsa)

- Vacuna contra el VPH (niños y niñas)

- Vacuna antimeningococo tetravalente (refuerzo)

- Hepatitis B y Triple viral (si ya recibió la vacuna durante la infancia, no es necesario volver a vacunarlo)

Las vacunas son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud de la provincia.

Además, los equipos de salud están visitando las escuelas para revisar las libretas sanitarias y completar esquemas de vacunación en estas cohortes. Se solicita colaboración enviando la Libreta Sanitaria cuando sea solicitada.

Estas medidas ayudan a mejorar los registros y aseguran que todos los niños y niñas estén protegidos en el momento oportuno.