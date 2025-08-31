El Ministerio de Capital Humano presenta un nuevo beneficio para jubilados y pensionados.

Mediante un trabajo articulado entre ANSES y el Banco Nación, a partir de septiembre, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a un programa especial de descuentos y reintegros en los principales supermercados del país, pensado para fortalecer sus ingresos y su poder de compra.

¿En qué consiste?



Beneficios ANSES ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

Con este programa accedés a un 10% de descuento en supermercados sin tope de reintegro y, en algunos comercios, a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Para obtener estos beneficios solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.

Además, si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea (con un tope mensual de $20.000).

Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por último, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Comercios adheridos

Consultá el listado con todos los supermercados y comercios que ofrecen descuentos y promociones: https://www.anses.gob.ar/anses-comercios