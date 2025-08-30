En el marco del Programa Municipal de Salud Comunitaria, se llevó a cabo un taller destinado a niños y adolescentes de la Escuela N° 363 de El Puesto, con el objetivo de promover hábitos saludables de higiene y alimentación.
Durante la jornada se trabajó en la enseñanza de técnicas de higiene bucal y en la importancia de una buena alimentación para el cuidado de la salud. Además, se entregaron kits de higiene bucal a todos los participantes.
Con estas acciones seguimos fortaleciendo la prevención y el bienestar de nuestros niños y jóvenes.
Taller de Salud y Prevención Bucal en Escuela N° 363 El Puesto
