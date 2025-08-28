Santa María presente en las Primeras Competencias de Robótica en Catamarca

Sociedad28 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
imagen_2025-08-28_105732455

  Nuestros jóvenes del Laboratorio de Robótica Municipal y de la EPET N°5 competirán en Belén, La Puerta de San José y Tinogasta.

  Además, habrá capacitaciones con resolución ministerial en:

  • Robótica educativa en el aula
  • Microcontroladores y programación básica
  • Gamificación e inteligencia artificial

La Intendenta Erica Inga acompaña y apoya este evento que democratiza el acceso al conocimiento tecnológico   .
  Inscripciones: APP del Ministerio de Educación.

