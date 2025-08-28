Santa María presente en las Primeras Competencias de Robótica en Catamarca

¡Se acerca la primavera a Cafayate!
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
Nuestros jóvenes del Laboratorio de Robótica Municipal y de la EPET N°5 competirán en Belén, La Puerta de San José y Tinogasta.
Además, habrá capacitaciones con resolución ministerial en:
La Intendenta Erica Inga acompaña y apoya este evento que democratiza el acceso al conocimiento tecnológico .
Inscripciones: APP del Ministerio de Educación.
Después de décadas de espera y aislamiento, la comunidad de El Tolar, en el norte de Belén, celebró la inauguración del nuevo acceso vial que conecta a la comunidad con el resto de la región.
El Campus de Entrenamiento Laboral se consolida como una herramienta clave del Gobierno Provincial para vincular a trabajadores con empresas, que fortalecen el acceso al empleo.
