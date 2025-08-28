Salud se reunió con el equipo del Ministerio de Salud de Tucumán

La Secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos y la Secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Daniela Ayala visitaron la provincia de Tucumán, donde se reunieron con el Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz y su equipo donde se abordaron diferentes temáticas relacionadas a la Telemedicina y cirugías ambulatorias.
Barrientos señaló que “nos interesa asesorarnos sobre la implementación de la telemedicina y las cirugías ambulatorias, dos áreas en las que esta provincia es considerada referente a nivel nacional; estamos acá para enriquecer un proyecto que busca modernizar la atención médica en Catamarca”.
Cabe mencionar que el equipo catamarqueño, se interiorizó en el modelo de Tucumán, con el fin de replicar para superar las dificultades geográficas de la provincia, ya que Catamarca está dando los primeros pasos en cuanto a la conectividad e insumos, mientras que Tucumán ya cuenta con un sistema establecido y funcionando muy bien.
En este sentido, la Secretaria de Asistencia en Salud Pública explicó que “la telemedicina es vista como una solución vital para nosotros, la que permitirá llevar atención médica a zonas alejadas y de difícil acceso, es increíble que gracias a la conectividad que proveen las nuevas antenas podremos llegar a las personas que hoy están muy distantes geográficamente”.
Durante el encuentro se pudo compartir experiencias, como también abrió la posibilidad de futuros convenios de capacitación para el personal de salud de Catamarca, lo que fortalecerá el vínculo entre ambas provincias y mejorará la calidad de la salud en la región.
Cacique Gordillo: "ya no tendremos que llevar a nuestros enfermos en los hombros"
Después de décadas de espera y aislamiento, la comunidad de El Tolar, en el norte de Belén, celebró la inauguración del nuevo acceso vial que conecta a la comunidad con el resto de la región.
