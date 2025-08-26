CAMYEN capacitó a estudiantes del Instituto Internacional de Gemología de la India

En una inédita iniciativa de promoción académica y cultural, CAMYEN S.E. llevó adelante una capacitación titulada “De la mina al mercado”, dirigida a estudiantes del International Institute of Gemology (IIG). La actividad se realizó en modalidad mixta (presencial y virtual), con la participación de alumnos tanto en las aulas del Instituto en Mumbai como conectados de forma online.

La capacitación se organizó en coordinación con la Embajada de Argentina en la India, a través del Consulado General y del Centro de Promoción de la República Argentina en Mumbai, desde la Sección de Educación y Cultura.

Participaron el cónsul general Daniel Quer Confalonieri, la cónsul adjunta María Virginia Yapur, el Dr. Rahul Desai, MD & CEO del International Institute of Gemology, y el Directorio y equipo de CAMYEN.

La actividad estuvo a cargo de Marina Corvalán, responsable de Geología de CAMYEN, y Jessica Felsztyna, responsable de Operaciones y Comercialización, quienes presentaron la historia y el proceso de extracción en Minas Capillitas, junto con el posterior proceso de comercialización de la rodocrosita, piedra semipreciosa emblemática del país. Se abordó su presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Con esta iniciativa se busca fortalecer los vínculos con la República de la India y continuar promoviendo nuestra rodocrosita en un destino donde ya se exporta y donde, en los últimos meses, se ha observado un notable incremento en los volúmenes de venta. Además, se espera ampliar esta actividad mediante futuros programas de intercambio y colaboración académica.

Sobre el Instituto

El International Institute of Gemology (IIG) es una institución líder en educación en gemología, diseño de joyería y comercio de gemas. Fundado en 1965, IIG ha formado a más de 100 000 profesionales en el mundo de las gemas y la joyería, destacándose por su enfoque práctico, su compromiso con la excelencia y su alcance internacional.