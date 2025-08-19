FOGACAT alcanza las 100 garantías otorgadas y potencia el crecimiento PyME en Catamarca

En solo 10 meses de gestión, el Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT) logró otorgar 100 garantías, lo que equivale a una PyME asistida cada dos días, inyectando más de 4.000 millones de pesos en la economía catamarqueña.

Este hito refleja la consolidación de FOGACAT como herramienta clave para el financiamiento de las PyMEs y emprendedores, con alcance en todo el territorio provincial y respaldo a los sectores productivos más diversos.

“Con cada garantía estamos respaldando proyectos reales, que generan trabajo y desarrollo en Catamarca. Alcanzar las 100 garantías en tan poco tiempo demuestra que nuestra provincia cuenta con una herramienta ágil y cercana para acompañar a quienes producen”, expresó Alejandra Nazareno, presidenta de FOGACAT.

Por su parte, Eduardo Castagnola, gerente general de FOGACAT, destacó: “Este crecimiento es posible gracias al trabajo articulado con entidades financieras y al compromiso del equipo, que permite llegar con soluciones concretas a cada rincón de la provincia”.

Con este logro, FOGACAT ratifica su misión de fortalecer el entramado productivo catamarqueño, generando más oportunidades para el desarrollo de PyMEs y emprendedores.