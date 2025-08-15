Solución para la Escuela N° 254 de La Puerta de San José (Belén)

En el día de ayer, autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se hicieron presentes en la Escuela Primaria N° 254 de La Puerta de San José, departamento Belén, que se encontraba tomada por padres y madres de estudiantes de nivel inicial y primario.

Durante el encuentro, se escucharon las inquietudes que motivaron la medida y, tras un diálogo constructivo, se acordaron soluciones que permitieron levantar la toma de la institución.

Entre los compromisos asumidos, se informó que la próxima semana se publicará en Asamblea el cargo vacante de maestra de grado —cubriendo la licencia de la docente titular— y que luego se gestionará la autorización para la cobertura del cargo directivo.

En cuanto a infraestructura, se realizará una verificación total del sistema eléctrico, se gestionará la construcción de una sala propia para el nivel inicial y se proveerán juegos para los niños que asisten a la salita de jardín.

Para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos sin docente, se implementará un dispositivo de alfabetización con clases virtuales desde la sala de robótica local, articulado con el nodo de alfabetización central del Ministerio.

La reunión se desarrolló en un clima de respeto y agradecimiento por parte de las familias hacia las autoridades ministeriales, quienes reafirmaron su compromiso de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.