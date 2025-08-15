Capacitación sobre nuevas normativas en acometidas en Santa Maria
RedaccionSociedad15 de agosto de 2025
Una acometida es una conexión que lleva la electricidad desde la red de media tensión hasta el interior de la vivienda, el edificio o un local. En resumen, es la "puerta de entrada" de la energía; por eso es importante que se haga bien, acorde a la normativa técnica.
Esta semana, el personal técnico, estuvo capacitando a los empleados del distrito Santa María.
La capacitación permanente es clave en nuestro trabajo, por cuestiones de seguridad y sostenibilidad del servicio.