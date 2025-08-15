Policías trasladaron a un hombre detenido en Santa María al Servicio Penitenciario Provincial

En la mañana de hoy, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un hombre de 39 años de edad, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Esta persona permanecía alojada en calidad de detenida en la Comisaría Departamental Santa María, por el supuesto delito de homicidio agravado por el vínculo por ser cometido mediante violencia de género, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.