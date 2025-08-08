Cronograma de pago becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos informa que el día sábado 9 de agosto se acreditará el cobro por cajero automático a todos los beneficiarios de becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo para Pueblos Originarios. En tanto que, el lunes 11 de agosto estará disponible por entidad bancaria.

Es menester recordar que, por decisión del gobernador Raúl Jalil, el monto de las becas desde este mes es de $400.000.