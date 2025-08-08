Cronograma de pago becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos informa que el día sábado 9 de agosto se acreditará el cobro por cajero automático a todos los beneficiarios de becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo para Pueblos Originarios. En tanto que, el lunes 11 de agosto estará disponible por entidad bancaria.
Es menester recordar que, por decisión del gobernador Raúl Jalil, el monto de las becas desde este mes es de $400.000.
Gobierno y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca
Continúan las acciones en la Semana Mundial de la Lactancia Humana
Se está llevando adelante diferentes acciones de concientización y promoción de la lactancia humana en todas las áreas programáticas de la provincia.
Meet Up 2025: Gran interés de tours operadores de Brasil, México y Argentina por Catamarca
Representantes del sector público y privado de Catamarca mantuvieron rondas de negocios con tours operadores de Brasil, México y del país.
Centro IDASA, un nuevo proyecto de base científico-tecnológica en Catamarca
La provincia suma un nuevo espacio para el análisis científico con el proyecto del Centro IDASA, una startups científica orientada a la investigación minera y al desarrollo de capacidades analíticas y diagnósticas en los ejes de salud animal, alimentos, agua, ambiente, entre otros.