Catamarca fortalece su compromiso ambiental
RedaccionSociedad08 de agosto de 2025
Se conformó la Primera Red Intermunicipal para la Acción Ambiental, con la participación de 18 municipios de 13 departamentos.
Ejes clave:
• Residuos (GIRSU)
• Forestación
• Educación ambiental
• Cambio climático
• Áreas protegidas
• Normativa y control
Próximo encuentro: gestión de residuos.
¡Más municipios pueden sumarse!
