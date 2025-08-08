Catamarca fortalece su compromiso ambiental

Sociedad08 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
IMG-20250808-WA0006

 Se conformó la Primera Red Intermunicipal para la Acción Ambiental, con la participación de 18 municipios de 13 departamentos.

 Ejes clave:
• Residuos (GIRSU) 
• Forestación 
• Educación ambiental 
• Cambio climático 
• Áreas protegidas 
• Normativa y control 

Próximo encuentro: gestión de residuos.
¡Más municipios pueden sumarse!

