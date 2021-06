Valentín es un adolescente que practica básquet con su silla de ruedas, demostrando que con esfuerzo y perseverancia siempre se puede llegar lejos. Por ello, mediante este encuentro virtual, se realizó el conversatorio motivacional “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, organizado por la dirección de Educación Física, Salud, Deporte y Recreación, a cargo de Ariel Mascareño de la que participaron también el Ministro de Desarrollo Social y Deporte Maximiliano Rivera, el Intendente de Recreo, Luis Polti, la Vicedirectora de la Escuela N°58 de la localidad de San Antonio Dpto. La Paz, Mónica Herrera, el Jefe de Dpto. de Educación Física Carlos Maxzud, el Asesor Pedagógico Daniel Cejas y la coordinadora María Argerich.

Valentín tiene una discapacidad motriz, por lo que utiliza la silla de ruedas para desplazarse. Asiste a 3° Año “B” de la Escuela Secundaria Nº 58 en San Antonio, La Paz. En un club de su comunidad comenzó a practicar básquet adaptado. Su talento y perseverancia lo llevaron a jugar en otras canchas, fuera de la provincia.

“Empezó como una recreación porque no sabía en ese tiempo si me iba a gustar o no. Al final, me terminó gustando y me quedé definitivamente en el club. Fui perfeccionándome de a poco y tuve la oportunidad de ir a jugar a Santa Fe y también en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes”, contó Valentín.

Dado su esfuerzo, dedicación y tesón, a través de este encuentro virtual, Valentín recibió junto a su madre Yésica Berrondo, no solo el saludo de Daniel Coppa del Seleccionado Argentino de Básquet en silla, sino el aporte por parte del Gobierno Provincial a través del ministro Maximiliano Rivera y el intendente Luis Polti que se comprometieron a colaborar para el desarrollo de su deporte, para que pueda cumplir su sueño de seguir jugando al básquet.

Por último Andrea Centurión mencionó “el acompañamiento los papas, de la inclusión de la escuela, del acompañamiento de los docentes que es una tarea articulada de todos y de todas las docentes, que es día a día y es importante destacarlo”.