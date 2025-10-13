Transporte para estudiantes – Día de la Madre

¡Santa María vivió un fin de semana espectacular!
RedaccionSociedad13 de octubre de 2025
La Municipalidad de Santa María pone a disposición transporte especial para que los estudiantes puedan viajar y celebrar junto a sus familias.
Destinos: Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta y Córdoba
Inscripciones desde el martes 14 de octubre en Mesa de Entrada (Sarmiento y Belgrano) de 9:00 a 12:00 h.
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.