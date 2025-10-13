Transporte para estudiantes – Día de la Madre

La Municipalidad de Santa María pone a disposición transporte especial para que los estudiantes puedan viajar y celebrar junto a sus familias.

Destinos: Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta y Córdoba

Inscripciones desde el martes 14 de octubre en Mesa de Entrada (Sarmiento y Belgrano) de 9:00 a 12:00 h.