Transporte para estudiantes – Día de la Madre

Sociedad13 de octubre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1760371835907

La Municipalidad de Santa María pone a disposición transporte especial para que los estudiantes puedan viajar y celebrar junto a sus familias.

 Destinos: Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta y Córdoba

Inscripciones desde el martes 14 de octubre en Mesa de Entrada (Sarmiento y Belgrano) de 9:00 a 12:00 h.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias