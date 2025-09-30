Marcatón: aumenta 50% el tope de reintegro para la compra de alimentos
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.Sociedad30 de septiembre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil se reunió con el gerente zonal de Banco Nación, Sebastián Riveros, y representantes del sector comercial de Catamarca para anunciar una mejora en el programa “Marcatón” destinado a fortalecer el comercio local.
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000, beneficiando directamente a las familias catamarqueñas y promoviendo el consumo en los negocios de la provincia.
El encuentro, que tuvo lugar en el CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), contó con la participación de Alejandro Segli, de la Federación Económica; José Martínez, de la Cámara de Supermercados; y Cintia Galarza, de la Unión Comercial de Catamarca.
Durante la reunión, también se adelantó que en los próximos días Banco Nación pondrá a disposición tarjetas de créditos para casi 5.000 becados, quienes podrán acceder a los beneficios del Marcatón y disfrutar de ventajas exclusivas en sus compras.
Hay que remarcar que, en el resto de los rubros del Marcatón, los topes de reintegro se mantienen de la misma manera.
A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.
Una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.
La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico.
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.