Marcatón: aumenta 50% el tope de reintegro para la compra de alimentos

A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000.

Sociedad30 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
503150799_1103101708519157_1128780675389047900_n

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el gerente zonal de Banco Nación, Sebastián Riveros, y representantes del sector comercial de Catamarca para anunciar una mejora en el programa “Marcatón” destinado a fortalecer el comercio local.

A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000, beneficiando directamente a las familias catamarqueñas y promoviendo el consumo en los negocios de la provincia.

El encuentro, que tuvo lugar en el CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), contó con la participación de Alejandro Segli, de la Federación Económica; José Martínez, de la Cámara de Supermercados; y Cintia Galarza, de la Unión Comercial de Catamarca.

Durante la reunión, también se adelantó que en los próximos días Banco Nación pondrá a disposición tarjetas de créditos para casi 5.000 becados, quienes podrán acceder a los beneficios del Marcatón y disfrutar de ventajas exclusivas en sus compras.

Hay que remarcar que, en el resto de los rubros del Marcatón, los topes de reintegro se mantienen de la misma manera.

Últimas noticias
Te puede interesar
imagen_2025-09-21_183916587

El 21 de septiembre festejamos el Día de la Sanidad

Redaccion
Sociedad21 de septiembre de 2025

El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de los sanatorios realizada en 1935.

Lo más visto
Boletín de noticias